«Кому была выгодна смерть»: тело скончавшейся Цывиной хотят эксгумировать

Актриса Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело умершей подруги Ирины Цывиной, чтобы выяснить причины ее скоропостижной смерти. Об этом сообщает издание eg.ru со ссылкой на бывшую жену Дениса Евстигнеева Татьяну Цыплакову, которая также была дружна с Цывиной.

По словам Цыплаковой, Татьяна Васильева ведет собственное расследование гибели Цывиной.

«Наша общая с Ирой подруга — народная артистка Татьяна Васильева — сейчас ведет собственное расследование. Если понадобится, она будет добиваться эксгумации тела Иры, ведь ее похоронили очень стремительно. Если искать криминал, то прежде всего надо понять, кому была выгодна смерть Ирины», — рассказала она.

Цыплакова отвергла версию о том, что в смерти Цывиной мог быть замешан ее сын Евгений

«Женя не мог. Какой смысл ему убивать мать, если он остался один на целом свете и очень из-за этого переживает?» — задалась вопросом она.

Она также заявила, что Цывина давно наладила контакт с бывшим мужем американцем Джордж Пусепом и каждое лето летала к нему и их дочери Зине в Черногорию.

Цыплакова также подтвердила, что Ирина Цывина страдала от пристрастия к алкоголю, из-за чего в последние годы они почти не общались.

Напомним, вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля на 56-м году жизни в своей квартире в Москве. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.