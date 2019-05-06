Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре требуют забрать у депутатов премии ко Дню Победы 

Ura.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Общественники Пыть-Яха требуют, чтобы руководство городской думы отказалось от премий в 400 тысяч рублей и передало эти деньги ветеранам Великой Отечественной войны.
Об этом «URA.RU» сообщили в общественном совете Пыть-Яха.
«Председатель думы Олег Шевченко и его зам Алексей Бятиков выписали себе премию ко дню местного самоуправления в размере 400 тысяч рублей.
Это на двоих, а еще и другим сотрудникам. За какие такие заслуги? Я считаю, что эти деньги нужно передать ветеранам на 9 Мая», — заявил в беседе с корреспондентом «URA.RU» председатель общественного совета Пыть-Яха Владислав Пучинкин.
Пучинкин также заявил, что общественники не могут добиться публичного отчета руководства думы о своей работе за последние два года. Кроме того, на последних депутатских комиссиях обсуждался вопрос о том, чтобы упразднить в Пыть-Яхе должности спикера и вице-спикера на освобожденной основе.
«Их содержание обходится бюджету Пыть-Яха около восьми миллионов рублей. Считаю, что эти деньги можно было потратить с большей эффективностью для горожан», — уверен общественник.
Председатель думы Пыть-Яха Олег Шевченко не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». Его зам Алексей Бятиков заявил, что не готов комментировать ситуацию с насчитанной ему премией, но обозначил свою позицию по зарплатам для спикера и вице-спикера думы.
«Есть много юридических нюансов. Сейчас дума Пыть-Яха представляет собой казенное учреждение. Кто в таком случае будет им руководить, если председатель и его заместитель не будут получать денежное вознаграждение за свою работу?
На депутатских комиссиях было предложено создать рабочую группу, чтобы найти ответы на эти вопросы», — заявил вице-спикер думы Пыть-Яха.
Ura.Ru: последние новости
Врач отказал в помощи пенсионеру, привезенному на «скорой»: «Зовите попа» Уральские медики, жаловавшиеся на низкие зарплаты, добились увольнения начальства Российских врачей планируют отправлять на Колыму «вахтовым методом»
Комментарии
Общество , Олег Шевченко , Госдума , Пыть-Ях , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отреагировал на катастрофу в Шереметьево66
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево155
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ76
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ102
«Только благодаря им остался жив»128
Видео
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая
Новости Москвы
Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны
Общество
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
Опубликовано видео работы следователей в Шереметьево
Происшествия
В США опубликовали доклад о Зеленском
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение