В Югре требуют забрать у депутатов премии ко Дню Победы

Общественники Пыть-Яха требуют, чтобы руководство городской думы отказалось от премий в 400 тысяч рублей и передало эти деньги ветеранам Великой Отечественной войны.

Об этом «URA.RU» сообщили в общественном совете Пыть-Яха.

«Председатель думы Олег Шевченко и его зам Алексей Бятиков выписали себе премию ко дню местного самоуправления в размере 400 тысяч рублей.

Это на двоих, а еще и другим сотрудникам. За какие такие заслуги? Я считаю, что эти деньги нужно передать ветеранам на 9 Мая», — заявил в беседе с корреспондентом «URA.RU» председатель общественного совета Пыть-Яха Владислав Пучинкин.

Пучинкин также заявил, что общественники не могут добиться публичного отчета руководства думы о своей работе за последние два года. Кроме того, на последних депутатских комиссиях обсуждался вопрос о том, чтобы упразднить в Пыть-Яхе должности спикера и вице-спикера на освобожденной основе.

«Их содержание обходится бюджету Пыть-Яха около восьми миллионов рублей. Считаю, что эти деньги можно было потратить с большей эффективностью для горожан», — уверен общественник.

Председатель думы Пыть-Яха Олег Шевченко не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». Его зам Алексей Бятиков заявил, что не готов комментировать ситуацию с насчитанной ему премией, но обозначил свою позицию по зарплатам для спикера и вице-спикера думы.

«Есть много юридических нюансов. Сейчас дума Пыть-Яха представляет собой казенное учреждение. Кто в таком случае будет им руководить, если председатель и его заместитель не будут получать денежное вознаграждение за свою работу?

На депутатских комиссиях было предложено создать рабочую группу, чтобы найти ответы на эти вопросы», — заявил вице-спикер думы Пыть-Яха.