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Россиян позвали на субботник по сбору человеческих останков 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее местных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков у реки Кама. Фото листовки появилось на портале Pikabu.
В объявлении указано, что 6 мая состоится субботник на берегу реки. Жителям рекомендуют иметь при себе перчатки и мешки для сбора человеческих останков.
«Там до строительства дамбы было старое поселение, теперь оно под водой, оттуда периодически вымывает всякое», — написал автор поста.
tenderbrenson / Pikabu
«Кому труд, кому май, кому трупы собирай», — пошутили пользователи в комментариях к записи.
В правительстве региона данную информацию пока не комментировали.
В феврале два школьника в Уфе (Республика Башкортостан) надорвали спины, а трое заболели после того, как учительница физкультуры отправила их вместо урока убирать снег со школьной территории. По словам учащихся выпускного класса, заранее об уборке их не предупредили, и многие были слишком легко одеты для физической работы на улице.
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Общество , Пермский Край
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