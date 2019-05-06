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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нынешняя рабочая неделя, которая предшествует празднованию Дня Победы, продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. Таким образом россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Выходной с 23 февраля, который совпал с Днем защитника Отечества, перенесен в этом году на 10 мая, пятницу.
В Роструде добавили, что предпраздничный рабочий день — 8 мая — будет сокращен на один час.
По данным ВЦИОМ, 63% респондентов признались, что планируют провести долгие выходные дома, 35% — на даче.
Подобное времяпрепровождение в России связано с обильным застольем дома или на природе, встречей с друзьями в кафе. Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН напомнила, как вернуться к здоровому режиму питания после обильных приемов пищи.
В следующий раз длинные выходные ожидаются в ноябре. Они будут приурочены к празднованию Дня народного единства, отмечает Газета.ру.
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Общество , Роструд , Газета.Ru
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