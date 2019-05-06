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Новые выходные: россиянам напомнили о короткой неделе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что эта рабочая неделя будет трехдневной и продлится с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая, включительно. Об этом сообщает «Интерфакс».
Шкловец отметил, что 8 мая — предпраздничный рабочий день, поэтому россиян отпустят домой на один час раньше.
В итоге майские праздники в 2019 году будут девятидневными: благодаря переносам выходных дней отдых в начале месяца продлился с 1 по 5 мая, а рабочая неделя перед праздниками была двухдневной (с 29 по 30 апреля, понедельник и вторник). Теперь россиянам предстоит отдохнуть в честь Дня Победы с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая, включительно.
Следующий праздничный выходной в 2019 году выпадает на среду, 12 июня (День России), а затем россияне отдохнут со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
Общество , Роструд
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