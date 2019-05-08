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Жители Хабаровска и Владивостока встретили «Поезда Победы» 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владивосток и Хабаровск в среду встретили "Поезда Победы" митингами и концертными программами в домах культуры железнодорожников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
"Сегодня утром на вокзал Владивостока прибыл "Поезд Победы" с советским магистральным паровозом серии Л "Лебедянка", разработанным в конце Великой Отечественной войны. В его составе также пассажирские вагоны с ветеранами железнодорожного транспорта Приморья и платформы с образцами военной техники, включая автомобиль Студебекер US-6 с установкой БМ-31 "Андрюша", станковый пулемет Максима и другое оружие военных лет. После прибытия на низкой платформе вокзала состоялся митинг памяти", -сказал ТАСС представитель ДВЖД во Владивостоке.
В список запланированных на среду мероприятий также входит концертная программа в сквере Владивостокского Дома культуры железнодорожников, а в четверг, 9 мая, поезд будет открыт для посещения горожанами.
В Хабаровске праздничный поезд в среду отправился от первой платформы железнодорожного вокзала до станции Хабаровск-2. Пассажирами поезда стали более 60 ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также волонтеры и сопровождающие. Пассажиры ретро-поезда после прибытия на станцию стали участниками праздничного митинга, который состоялся на территории дворца культуры железнодорожников у мемориала Воинской Славы. Для них организована праздничная программа, развернута полевая кухня с традиционной солдатской кашей, работает фотозона с мото— и автотехникой военных лет.
Первый "Поезд Победы" отправился в путь 9 мая 1995 года — в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор эта патриотическая акция стала традицией железных дорог России.
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Общество , День Победы , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Хабаровск
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