Губернатора Севастополя прооперировали

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время майских праздников был госпитализирован с диагнозом "аппендицит". Об этом журналистам рассказал заместитель директора департамента здравоохранения правительства города Владислав Нусинов.

По его словам, губернатора прооперировали. Медики вырезали ему аппендикс, и на данный момент Овсянников проходит послеоперационное восстановление.

"В праздничные дни губернатор был экстренно госпитализирован в 1-ю городскую больницу. Ситуация стандартная, оказывается специальное лечение", — отметил замдиректора департамента.