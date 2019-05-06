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Губернатора Севастополя прооперировали 

РИА Новости Крым + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время майских праздников был госпитализирован с диагнозом "аппендицит". Об этом журналистам рассказал заместитель директора департамента здравоохранения правительства города Владислав Нусинов.
По его словам, губернатора прооперировали. Медики вырезали ему аппендикс, и на данный момент Овсянников проходит послеоперационное восстановление.
"В праздничные дни губернатор был экстренно госпитализирован в 1-ю городскую больницу. Ситуация стандартная, оказывается специальное лечение", — отметил замдиректора департамента.
Во время сегодняшнего заседания правительства вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев сообщил, что из-за болезни Овсянников не смог принять участие в общегородском субботнике, который прошел 4 мая.
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