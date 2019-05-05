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Депутат Ионин опроверг информацию о задержании помощника 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин опроверг информацию о задержании своего помощника Павла Грибкова.
Ранее СМИ сообщили, что Ионин стрелял из автомата в городе Камышлов Свердловской области. Парламентарий пояснил журналистам, что стрелял из охолощенного автомата, купленного его помощником, чтобы проверить его работоспособность перед тем, как подарить юнармейцам для игры в "Зарницу". Как сообщил председатель комиссии ГД по вопросам депутатской этики Отари Аршба, комиссия рассмотрит инцидент с участием Ионина, если поступит соответствующее обращение.
По данным агентства Znak.com, помощника Ионина Павла Грибкова задержали по пути из Екатеринбурга в Камышлов в качестве подозреваемого по возбужденному по факту стрельбы уголовному делу.
"Он не задержан, только что с ним разговаривал. Доставляли в отделы Сергея Сухогузова, бывшего замглавы Камышлова, который также присутствовал с нами, и тещу Грибкова, и отца Сухогузова", — сказал Ионин РИА Новости.
Парламентарий отметил, что не в курсе, возбудили ли правоохранители уголовное дело по факту стрельбы.
"Со мной никто не разговаривал. Более того, я сам сейчас пытаюсь выйти на сотрудников правоохранительных органов, потому что депутата не могут допросить, но я сам могу добровольно прийти и допроситься. Я ни от кого не скрываюсь, открыт для общения", — добавил он.
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Общество , Госдума , Справедливая Россия , МВД , РИА Новости , Камышлов , Свердловская Область
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