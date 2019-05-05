Депутат Ионин опроверг информацию о задержании помощника

Ранее СМИ сообщили, что Ионин стрелял из автомата в городе Камышлов Свердловской области . Парламентарий пояснил журналистам, что стрелял из охолощенного автомата, купленного его помощником, чтобы проверить его работоспособность перед тем, как подарить юнармейцам для игры в "Зарницу". Как сообщил председатель комиссии ГД по вопросам депутатской этики Отари Аршба, комиссия рассмотрит инцидент с участием Ионина, если поступит соответствующее обращение.

По данным агентства Znak.com, помощника Ионина Павла Грибкова задержали по пути из Екатеринбурга в Камышлов в качестве подозреваемого по возбужденному по факту стрельбы уголовному делу.

"Он не задержан, только что с ним разговаривал. Доставляли в отделы Сергея Сухогузова, бывшего замглавы Камышлова, который также присутствовал с нами, и тещу Грибкова, и отца Сухогузова", — сказал Ионин РИА Новости.

Парламентарий отметил, что не в курсе, возбудили ли правоохранители уголовное дело по факту стрельбы.