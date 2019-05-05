Умерла балерина Леонора Эллинская

4 мая скончалась легендарная прима-балерина Днепропетровского академического театра оперы и балета, народная артистка Украины Леонора Эллинская. Об этом сообщается на странице театра в Facebook

Эллинская родилась 22 апреля 1944 года, солисткой театра стала в 1975-м. На счету артистки множество талантливо исполненных сольных партий: Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», Авроры в «Спящей красавице», Золушки и Жизели в одноименных балетах, Фригии в «Спартаке» , Мавки в «Лісовій пісні», Ширин в «Легенде о любви», Геро в «Много шума из ничего», Алиман в «Материнском поле», Мерседес в «Дон Жуане».

Последний раз Эллинская выходила на сцену в спектакле «Это танго в июне» в мае 2011 года, ей было тогда 67 лет.