В казахстанском городе отменили «Бессмертный полк»

Власти города Актоб в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое обычно проходит 9 мая. На сайте городской администрации говорится о том, что это произошло в связи с обращениями участников акций предыдущих лет.

«Как показала практика, ранее после проведения шествия в СМИ появлялись негативные высказывания родственников многих ветеранов ВОВ, которых уже нет в живых, что после проведения шествия фотографии их родных разбросаны в разных местах и урнах города, что вызывает неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ», — говорится на сайте.

Здесь также упоминается о том, что городские власти опасаются возникновения заторов общественного транспорта из-за шествия, что осложнит жизнь горожан.

Кроме того, власти города напомнили, что организаторы шествия должны были заранее (за 10 дней) подать заявление о его проведении в органы исполнительной власти, но не сделали этого.