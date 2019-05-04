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В казахстанском городе отменили «Бессмертный полк» 

Рамблер + ещё 5 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти города Актоб в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое обычно проходит 9 мая. На сайте городской администрации говорится о том, что это произошло в связи с обращениями участников акций предыдущих лет.
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«Как показала практика, ранее после проведения шествия в СМИ появлялись негативные высказывания родственников многих ветеранов ВОВ, которых уже нет в живых, что после проведения шествия фотографии их родных разбросаны в разных местах и урнах города, что вызывает неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ», — говорится на сайте.
Здесь также упоминается о том, что городские власти опасаются возникновения заторов общественного транспорта из-за шествия, что осложнит жизнь горожан.
Кроме того, власти города напомнили, что организаторы шествия должны были заранее (за 10 дней) подать заявление о его проведении в органы исполнительной власти, но не сделали этого.
«Дополнительно сообщаем, что почтить память с портретами родных и близких — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла в этот знаменательный для всех нас день, можно будет в период прохождения праздничного мероприятия в Парке Первого Президента», — говорится на сайте.
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