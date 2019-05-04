Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым

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Усилена охрана границы: пассажирский поток с Украины в Крым резко вырос 

Рамблер 21 минуту назад
Крымские пограничники работают в усиленном режиме из-за того, что количество приезжающих со стороны Украины людей резко возросло.
По данным крымского погрануправления ФСБ РФ, пассажирский и транспортный потоки из Украины возросли в два-три раза, сообщает РИА Новости.
«В целях создания благоприятных условий, предотвращения скоплений транспорта и создания очередей подразделения пограничного контроля осуществляли пропуск лиц и транспортных средств в усиленном составе смен пограничных нарядов», — сообщают пограничники.
Как ожидается, в ближайшие два дня увеличится пассажирский и транспортный поток на выезд из России.
Пограничники рекомендуют воспользоваться тремя автомобильными пунктами пропуска («Армянск», «Джанкой» и «Перекоп»).
Общество , Видео , РИА Новости , Республика Крым
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