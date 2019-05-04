Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым

Усилена охрана границы: пассажирский поток с Украины в Крым резко вырос

Крымские пограничники работают в усиленном режиме из-за того, что количество приезжающих со стороны Украины людей резко возросло.

По данным крымского погрануправления ФСБ РФ, пассажирский и транспортный потоки из Украины возросли в два-три раза, сообщает РИА Новости.

«В целях создания благоприятных условий, предотвращения скоплений транспорта и создания очередей подразделения пограничного контроля осуществляли пропуск лиц и транспортных средств в усиленном составе смен пограничных нарядов», — сообщают пограничники.

Как ожидается, в ближайшие два дня увеличится пассажирский и транспортный поток на выезд из России.

Пограничники рекомендуют воспользоваться тремя автомобильными пунктами пропуска («Армянск», «Джанкой» и «Перекоп»).