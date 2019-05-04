В Петербурге стартует фестиваль ледоколов

Всего, по данным организаторов, будут представлены четыре судна — «Капитан Сорокин», «Иван Крузенштерн», «Мудьюг» и «Санкт-Петербург», пишет ТАСС.

Посетители фестиваля ознакомятся с устройством ледокола, смогут подняться на рубку и побывать в машинном отделении в сопровождении специалистов, которые расскажут о назначении каждого отсека.

Организаторы фестиваля подготовили обширную культурную программу.

Добавим, первый фестиваль прошел в 2014 году. Тогда его посетили около 70 тыс. человек. В прошлом году пришли уже 150 тыс. В этот раз также ожидается наплыв зрителей. Чтобы избежать очередей при входе на площадке, будет организована электронная очередь.

Ледокол «Капитан Сорокин» построили в 1977 году. 14 июля на нем был поднят флаг Советского Союза. Судно передали министерству морского флота, которое направило его в Мурманское морское пароходство. Ледокол предназначен для проводки судов по льду, каналов. Он имеет серьезное противопожарное оборудование и водоотливные средства, позволяющие использовать его в спасательных операциях во льдах.

В середине 90-х ледокол передали в порт «Санкт-Петербург» для работы в Финском заливе.

Год назад программа фестиваля была не менее насыщенная — уличные экспозиции, кинопоказы, мастер-классы, интерактивные зоны.