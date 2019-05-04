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В Петербурге стартует фестиваль ледоколов 

Мир24 2 часа назад
Фото: Mir24.tv / Васильев Евгений
Всего, по данным организаторов, будут представлены четыре судна — «Капитан Сорокин», «Иван Крузенштерн», «Мудьюг» и «Санкт-Петербург», пишет ТАСС.
Посетители фестиваля ознакомятся с устройством ледокола, смогут подняться на рубку и побывать в машинном отделении в сопровождении специалистов, которые расскажут о назначении каждого отсека.
Организаторы фестиваля подготовили обширную культурную программу.
Добавим, первый фестиваль прошел в 2014 году. Тогда его посетили около 70 тыс. человек. В прошлом году пришли уже 150 тыс. В этот раз также ожидается наплыв зрителей. Чтобы избежать очередей при входе на площадке, будет организована электронная очередь.
Ледокол «Капитан Сорокин» построили в 1977 году. 14 июля на нем был поднят флаг Советского Союза. Судно передали министерству морского флота, которое направило его в Мурманское морское пароходство. Ледокол предназначен для проводки судов по льду, каналов. Он имеет серьезное противопожарное оборудование и водоотливные средства, позволяющие использовать его в спасательных операциях во льдах.
В середине 90-х ледокол передали в порт «Санкт-Петербург» для работы в Финском заливе.
Год назад программа фестиваля была не менее насыщенная — уличные экспозиции, кинопоказы, мастер-классы, интерактивные зоны.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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