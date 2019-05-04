Заслуженный артист России Саид Алибеков умер в Дагестане

Заслуженный артист России и ведущий актер Даргинского музыкально-драматического театра Саид Алибеков ушел из жизни, сообщается на официальной странице Instagram Министерства культуры региона.

«Умер ведущий актер Даргинского драмтеатра Саид Алибеков. Народному артисту Дагестана, Заслуженному артисту России было 69 лет. Почти всю творческую жизнь он провел на площадке Даргинского драматического театра им О. Батырая», — сказано в тексте поста.

Алибеков внес огромный вклад в развитие театрального искусства в Дагестане. Он работал в театре более 40 лет и исполнил десятки ролей. Зрителям он запомнился по картинам «Талисман любви» и «Рай под тенью сабель».

Последний раз артист выступал перед публикой в спектакле «В ту ночь, готовясь умирать» в 2018 году.

Саид Алибеков родился 30 декабря 1949 года в селе Нижнее Махарги Сергокалинского района Дагестана. Окончил актерский факультет ЛГИТМиКа. Он стал лауреатом премии республики имени Гамзата Цадасы.