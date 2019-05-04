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Российский врач посоветовал внучке пациента «вызвать попа» вместо госпитализации 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В больнице города Новоалтайск врач отказался смотреть доставленного по скорой пенсионера и посоветовал родственнице больного «вызвать попа». Об этом пишет издание «Толк».
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Как рассказала порталу внучка пациента, 68-летний мужчина начал кашлять кровью и задыхаться. Дежурный хирург начал расспрашивать его о состоянии, несмотря на неспособность пенсионера ответить. На предложение родственницы рассказать подробности случившегося врач заявил, что он разговаривает не с ней, «вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы вызывали попа». При этом медик отказался назвать свою фамилию.
После диагностики мужчину отправили в реанимацию из-за прободной язвы. Его состояние оценивается как тяжелое.
В медицинском учреждении инцидент пока не прокомментировали. Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверку.
Издание напоминает, что в больнице Новоалтайска уже фиксировался случай оказания ненадлежащей помощи. В ноябре 2018 года детское отделение отказалось принимать младенца, пролежавшего четыре дня в пустом доме.
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Общество , СКР , Новоалтайск
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