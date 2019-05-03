«Ошиблись украинцы»: Соловьев о Зеленском

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Соловьёв о заявлениях Зеленского: ошиблись украинцы 

Свободная пресса 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский журналист Владимир Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что у России и Украины из общего осталась только граница.
Напомним, также Зеленский потребовал вернуть Украине контроль над каждым миллиметром этой границы, и только при условии исполнения этого требования выразил готовность поисков «общего».
«Очевидно, что минские соглашения Зеленский не читал. Ошиблись украинцы. Думали, что выбрали Голобородько, а оказалось, что Порошенко-лайт», — написал Соловьёв.
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