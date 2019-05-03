Силач из Приморья сдвинул теплоход весом более 11 тысяч тонн

Силач из Приморья протащил на себе судно-контейнеровоз и попал в Рекорды книги Гиннесса.

Известный российский спортсмен, пауэрлифтер Иван Савкин установил новый личный рекорд протащив два с половиной метров контейнеровоз « Владимир Мясников ». Своими достижениями мужчина поделился на своей странице в Facebook.

Теплоход водоизмещением около 16 тысяч тонн весит более 11 тонн.

По словам Савкина, помимо тяжести груза, преградой являлись и погодные условия, из-за которых буксируемая масса или нагрузка теплохода увеличивалась на 20 — 40%.

Судно удалось сдвинуть с места со второй попытки.

Свой рекорд Иван посвятил супруге — Наталье Мухиной.

Как сообщает ЕНВ, результат также попал в Рекорды книги Гиннеcса.