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Силач из Приморья сдвинул теплоход весом более 11 тысяч тонн 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook/Иван Савкин
Силач из Приморья протащил на себе судно-контейнеровоз и попал в Рекорды книги Гиннесса.
Известный российский спортсмен, пауэрлифтер Иван Савкин установил новый личный рекорд протащив два с половиной метров контейнеровоз «Владимир Мясников». Своими достижениями мужчина поделился на своей странице в Facebook.
Теплоход водоизмещением около 16 тысяч тонн весит более 11 тонн.
По словам Савкина, помимо тяжести груза, преградой являлись и погодные условия, из-за которых буксируемая масса или нагрузка теплохода увеличивалась на 20 — 40%.
Судно удалось сдвинуть с места со второй попытки.
Свой рекорд Иван посвятил супруге — Наталье Мухиной.
Как сообщает ЕНВ, результат также попал в Рекорды книги Гиннеcса.
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Общество , Иван Савкин , Владимир Мясников
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