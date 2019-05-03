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Спят на голых матрасах среди тараканов: соседи детей-маугли забили тревогу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ПЛОХИЕ НОВОСТИ, ВКонтакте © Фото: spb_today, ВКонтакте
Четверо детей живут с матерью в антисанитарных условиях: весь пол завален вещами вместе с остатками еды, мусором и экскрементами.
В социальных сетях появилась очередная история про детей-маугли, о которых рассказала соседка их матери, все они проживают в одном из домов в Предпортовом проезде в Петербурге.
Многодетная мать не уследила за детьми, которые не ходят в школу, спят на голых матрасах в грязной квартире. Соседка ранее помогала семье, но «не выдержала и решила предать вопиющей ситуации огласку».
На фотографиях и видеозаписях показаны спящие на грязных матрасах на полу, вокруг неизвестного происхождения экскременты. На полу, на матрасах валяются вещи. Везде бегают тараканы и клопы.
Как отметили соседи, из всех детей в школу ходила только одна дочь непутевой матери, да и то, чтобы учителя не видела гематом и ссадин, она перестала туда ходить. При этом, по их словам, органы опеки в курсе положения дел с этой семьей, но не предпринимают никаких действий.
Как рассказала многодетная мать Наталья 78.ru, в прошлом году она похоронила мужа и мать, умерших от рака. После этого женщина запила. По ее словам, «срыв продлился не больше пары дней», именно тогда ее помощница и сделала эти фотографии.
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