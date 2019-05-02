Координатор «Открытой России» пропал в Свердловской области

Координатор свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постникова пропал.

Уже несколько суток не выходит на связь Влад Постников, координатор «Открытой России» в Екатеринбурге. О его местонахождении ничего не известно, — говорится в сообщении регионального отделения в Facebook.

Юристы движения обратились в прокуратуру с заявлением об исчезновении их коллеги.

Как писал News.ru, троих участников движения «Открытая Россия» задержали в Санкт-Петербурге. Среди них Роман Самойлов, Светлана Уткина и Павел Чупрунов, которого взяли под стражу за несанкционированную съёмку на улице. Активисты доставлены в отделения полиции, на Самойлова заведено дело об административном правонарушении.