Дочь Пескова пожаловалась на дискриминацию

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Дочь Пескова рассказала о дискриминации и лицемерии в политике 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 49 минут назад
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своей стажировке в Европарламенте.
По ее словам, за время практики она выделила несколько негативных моментов, в частности, дискриминацию и лицемерие в политике.
«Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики), а также много других вещей, которые видишь своими глазами и сталкиваешься только на практике», — написала она в Instagram.
Елизавета подчеркнула, что полгода стажировки в Европарламенте прошли гораздо продуктивнее и инетереснее, чем ее предыдущая практика в сфере маркетинга в Louis Vuitton.
По ее словам, наличие диплома бакалавра или магистра менее важно, чем личные качества и знание иностранных языков.
Обязанности стажера-ассистента напрямую зависят от поручений депутата, к которому он прикреплен: от ксерокопирования до документальных исследований и организаций различных поездок. Размер зарплаты также зависит от решения депутата, подчеркнула Пескова.
Она отметила, что благодаря этой стажировке к ней в голову пришло много идей для проектов.
Ранее Депутат Европарламента рассказал о стажировке дочери Пескова. Также практику дочери комментировал и сам представитель Кремля.
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Общество , Видео , Дмитрий Песков , Европарламент , Louis Vuitton
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