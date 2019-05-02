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Пенсионеры в Челябинске устроили потасовку из-за просроченных продуктов на помойке супермаркета. 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Ленинском районе Челябинска, возле супермаркета, пожилые люди устроили потасовку, разбирая продукты, приготовленные к выбросу. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Кадры выложили в группе «Инцидент Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На них сотрудник супермаркета везет к мусорным бакам тележку с просроченными продуктами. Однако выбросить их он не может — мужчину окружают пожилые люди и вытаскивают из тележки еду. При этом пенсионеры толкают друг друга и стараются взять себе побольше упаковок.
Ранее челябинское отделение Россельхознадзора для борьбы с подобными случаями предложило штрафовать торговые сети за выброшенные на помойку просроченные продукты.
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Общество , Россельхознадзор , Челябинск
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