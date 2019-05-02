Пенсионеры в Челябинске устроили потасовку из-за просроченных продуктов на помойке супермаркета.

В Ленинском районе Челябинска , возле супермаркета, пожилые люди устроили потасовку, разбирая продукты, приготовленные к выбросу. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Кадры выложили в группе «Инцидент Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На них сотрудник супермаркета везет к мусорным бакам тележку с просроченными продуктами. Однако выбросить их он не может — мужчину окружают пожилые люди и вытаскивают из тележки еду. При этом пенсионеры толкают друг друга и стараются взять себе побольше упаковок.