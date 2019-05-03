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Конструктора Новожилова похоронят на кладбище Минобороны в Мытищах 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба ПАО "Ильюшин" подтвердила, что умерший 28 апреля авиаконструктор Генрих Новожилов будет похоронен в подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ.
"Генрих Васильевич Новожилов будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ", — сказали в пресс-службе и добавили, что церемония прощания состоится 7 мая.
Ранее о принятом решении похоронить Новожилова 7 мая на кладбище Минобороны в Мытищах ТАСС сообщил источник в авиастроительной отрасли.
Как отметили в "Ильюшине", с учетом вклада знаменитого конструктора в развитие отечественной авиации и его заслуг перед Родиной, "церемония погребения будет совершена с почестями, достойными памяти выдающегося авиаконструктора".
Первоначально в мэрии Москвы сообщали, что конструктора похоронят на Троекуровском кладбище.
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Общество , Генрих Новожилов , Министерство обороны , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Мытищи
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