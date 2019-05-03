Конструктора Новожилова похоронят на кладбище Минобороны в Мытищах

"Генрих Васильевич Новожилов будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ", — сказали в пресс-службе и добавили, что церемония прощания состоится 7 мая.

Ранее о принятом решении похоронить Новожилова 7 мая на кладбище Минобороны в Мытищах ТАСС сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Как отметили в "Ильюшине", с учетом вклада знаменитого конструктора в развитие отечественной авиации и его заслуг перед Родиной, "церемония погребения будет совершена с почестями, достойными памяти выдающегося авиаконструктора".