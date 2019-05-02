Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Народного собрания Ингушетии отверг обвинения в краже невесты 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член фракции «Единой России» Магомед Дарсигов заявил, что распространённые в СМИ сведения не соответствуют действительности.
Депутат похитил главврача ради свадьбы
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил, что депутат похитил девушку в Малгобекском районе. Отмечалось, что свадьба намечена на ближайшее воскресенье. Источники агентства уточняли, что Дарсигову придётся заплатить штраф в 200 тысяч рублей, а его пособникам — по 100 тысяч.
Сегодня сам парламентарий заявил «Интерфаксу», что обряд бракосочетания уже совершён, но по исламским традициям, без регистрации в органах ЗАГСа.
Говорит Москва: последние новости
В Нижнем Новгороде нашли в продаже георгиевские ленточки со свастикой Полиция проверит инцидент с ребёнком, которого заведующая детсада заставила целовать землю Депутат Народного собрания Ингушетии отверг обвинения в краже невесты
Общество , Магомед Дарсигов , Единая Россия , Интерфакс , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что-то пошло не так. Почему сорвался арест Мадуро56
Превратит в мусор. В КНР оценили возможности Су-5779
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы193
Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов56
Зеленский отказался от тайных встреч с бизнесменами
Видео
Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода
Шоу-бизнес
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы
Политика
Превратит в мусор. В КНР оценили возможности Су-57
Армия Войска
Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов
Наука и техника Наука
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
В мире Политика
ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»
Шоу-бизнес
«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки
В мире Статьи
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение