Депутат Народного собрания Ингушетии отверг обвинения в краже невесты

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил, что депутат похитил девушку в Малгобекском районе. Отмечалось, что свадьба намечена на ближайшее воскресенье. Источники агентства уточняли, что Дарсигову придётся заплатить штраф в 200 тысяч рублей, а его пособникам — по 100 тысяч.

Сегодня сам парламентарий заявил «Интерфаксу», что обряд бракосочетания уже совершён, но по исламским традициям, без регистрации в органах ЗАГСа.