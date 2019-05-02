Патриарх Кирилл: преступники в Одессе были «под властью дьявола»

Устроившие бойню в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года не могут называться людьми. Всем тем, кто стоял за убийствами ни в чём неповинных людей, ещё предстоит ответить за содеянное перед судом Божьим.

С такими словами в памятный и трагический день обратился к жителям украинского города Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Предстоятель Русской Православной церкви назвал зверством действия тех, кто устроил трагедию, отметив, что эти люди находились «под властью дьявола».

Сегодня мы вспоминаем трагические события в Одессе. Кто-то пытается объяснить это особенностями тогдашней политической борьбы, но зверства, совершенные этими людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла, силой дьявольской. Все те, кто поджигал людей, были под властью дьявола, — отметил предстоятель.

Название Дома профсоюзов в Одессе, после тех трагических событий, сегодня известно всему миру, признал патриарх, информирует ТАСС.

Жители Севастополя вышли на митинг, чтобы почтить память погибших в Одессе 2 мая 2014 года, писал News.ru.