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Георгиевские ленточки со свастикой возмутили нижегородцев 

Рамблер + ещё 3 20 минут назад
Фото: соцсети/Александр Дейч
В Нижнем Новгороде ставшая уже традиционной акция "Георгиевская ленточка" сопровождается торговлей странным сувениром: покупателем предлагают георгиевскую ленточку со свастикой, сообщает портал "ProГород"..
На странную ленточку обратил внимание нижегородец Александр Дейч.
По мнению Дейча, посыл такой «ошибки» — «звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится. В общем, я за чистоту символов победы, без вот таких импровизаций " китайского" креатива», — резюмировал он.
Другие жители города также отреагировали на «креатив» крайне негативно.
«Пентаграма со свастикой! Браво!», «Ничесе сувенирчик…Я только с третьего раза поняла, что эти "дизайнеры" хотели сказать! Можно они больше не будут дизайнерами?!», «Я бы точно не купила такую ленту!» — написали пользователи.
Общество
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