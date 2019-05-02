Георгиевские ленточки со свастикой возмутили нижегородцев

В Нижнем Новгороде ставшая уже традиционной акция "Георгиевская ленточка" сопровождается торговлей странным сувениром: покупателем предлагают георгиевскую ленточку со свастикой, сообщает портал "ProГород" ..

На странную ленточку обратил внимание нижегородец Александр Дейч.

По мнению Дейча, посыл такой «ошибки» — «звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится. В общем, я за чистоту символов победы, без вот таких импровизаций " китайского" креатива», — резюмировал он.

Другие жители города также отреагировали на «креатив» крайне негативно.