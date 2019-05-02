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Леониду Каневскому — 80 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. О карьере актёра он начал мечтать ещё в детстве. В 17 лет Каневский поехал покорять Москву, где поступил в Щукинское училище. Первой заметной работой в кино для него стала эпизодическая роль в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
Как признаётся сам Каневский, именно после этого фильма его стали узнавать на улице. Однако по-настоящему звёздный статус ему принесла роль майора Томина в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».
В начале 1990-х актёр переехал в Израиль, где ему предложили интересный проект — создать свой театр. При этом актёр настаивает, что это не было эмиграцией, поскольку в СССР его всё устраивало.
Сегодня Каневский работает и в России, и в Израиле, а на вопрос, где же его дом, отвечает, что он находится там, где его семья. А родные у него живут в обеих странах.
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