Леониду Каневскому — 80

Заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. О карьере актёра он начал мечтать ещё в детстве. В 17 лет Каневский поехал покорять Москву , где поступил в Щукинское училище. Первой заметной работой в кино для него стала эпизодическая роль в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Как признаётся сам Каневский, именно после этого фильма его стали узнавать на улице. Однако по-настоящему звёздный статус ему принесла роль майора Томина в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».

В начале 1990-х актёр переехал в Израиль, где ему предложили интересный проект — создать свой театр. При этом актёр настаивает, что это не было эмиграцией, поскольку в СССР его всё устраивало.

Сегодня Каневский работает и в России, и в Израиле, а на вопрос, где же его дом, отвечает, что он находится там, где его семья. А родные у него живут в обеих странах.