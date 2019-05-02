МИД обвинил Украину в затягивании расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Министерство иностранных дел (МИД) опубликовало комментарий к годовщине пожара в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе. Текст был размещен на сайте ведомства.

Как отмечается, эта трагедия стала следствием «политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота».

Подчеркивается, что зачинщики и исполнители случившегося до сих пор не найдены, а Киев «упорно тормозит» расследование.

МИД считает, что это говорит о причастности руководства Украины к событиям в Одессе. По мнению ведомства, особо циничным выглядит тот факт, что в стране продолжают преследовать тех, кому удалось спастись от «фашиствующих молодчиков».

Ранее сообщалось, что выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе.

На Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.

Расследование трагедии продолжается до сих пор, но к ответственности никто не привлечен.