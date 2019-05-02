Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД обвинил Украину в затягивании расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 

Газета.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел (МИД) опубликовало комментарий к годовщине пожара в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе. Текст был размещен на сайте ведомства.
Как отмечается, эта трагедия стала следствием «политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота».
Подчеркивается, что зачинщики и исполнители случившегося до сих пор не найдены, а Киев «упорно тормозит» расследование.
МИД считает, что это говорит о причастности руководства Украины к событиям в Одессе. По мнению ведомства, особо циничным выглядит тот факт, что в стране продолжают преследовать тех, кому удалось спастись от «фашиствующих молодчиков».
Ранее сообщалось, что выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе.
На Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.
Расследование трагедии продолжается до сих пор, но к ответственности никто не привлечен.
Газета.Ru: последние новости
"Оставь ребенка в покое": Собчак обратилась к Нарусовой Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму
Комментарии
Общество , В мире , Украина , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы9
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины324
Киев намерен вернуть Донбасс за пять лет40
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США26
В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина333
Видео
Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода
Шоу-бизнес
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы
Политика
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
В мире Политика
ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»
Шоу-бизнес
«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки
В мире Статьи
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина
Политика В мире
Киев заявил о захвате новых территорий в Донбассе
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение