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Должники, которым ограничен выезд, не смогут покинуть страну в день оплаты 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россияне, которым за долги ограничен выезд за границу, смогут выехать из страны только на следующий день после оплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП России.
Судебные приставы считают эффективной и часто применяют в отношении злостных неплательщиков долгов такую меру воздействия, как временное ограничение выезда за границу. Ограничить человека в выезде из РФ пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от 10 тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.
"Временное ограничение на выезд должника из РФ снимается не позднее дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу", — пояснили в ФССП.
В 2018 году приставы ограничили в выезде за границу 7,5 миллионов должников. Перед майскими праздниками ограничения действовали в отношении порядка 3 миллионов россиян.
Проверить себя на наличие либо отсутствие задолженности по исполнительному производству можно с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России. Сервис позволяет не только узнать о наличии задолженности, но и погасить ее с помощью различных электронных платежных систем. Также он предоставляет возможность скачать квитанцию со штрих-кодом для оплаты через банк.
"При наличии мобильного устройства, использующего одну из операционных систем: Android, iOS и WindowsPhone, а также доступа к сети интернет, гражданин также имеет возможность получить сведения о наличии задолженности (в том числе путем подписки на обновления информации) и оплатить долг в любом месте, где он находится", — рассказали в ФССП.
О вынесенном ограничении в праве выезда из страны также можно узнать с помощью электронного сервиса на официальном сайте ФССП России "Личный кабинет стороны исполнительного производства", который предоставляет возможность подать заявление о подписке на сведения о ходе исполнительного производства, в том числе и об имеющихся ограничениях.
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Общество , РИА Новости
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