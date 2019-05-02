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95-летний ветеран стал участником веломарафона в честь Дня Победы в Адыгее 

ТАСС + ещё 1 48 минут назад
Фото: maykop.sm-news.ru
Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Жуков, которому недавно исполнилось 95 лет, стал почетным участником состоявшегося в четверг в Адыгее веломарафона в честь Дня Победы. Об этом сообщил ТАСС руководитель комитета по физической культуре и спорту Майкопа Дмитрий Щербанев.
"Почетным и самым старшим участником нашего веломарафона стал представитель поколения победителей — участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина Валентин Денисович Жуков. Несмотря на свои 95 лет, он здесь, с нами, и в велосипедном седле продемонстрировал молодежи пример крепкого духа и здорового образа жизни. В целом веломарафон сегодня объединил порядка 300 человек — жителей республики и гостей из Краснодарского края", — сказал он.
Участники марафона, среди которых воспитанники Адыгейской республиканской спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту, под звуки оркестра прошли с велосипедами парадом по центральной улице Майкопа до центрального парка культуры и отдыха. Старт велопробегам на дистанции от 100 метров до 5 км дали на спецтрассе в зоне открытого городского бассейна. Участники совершили 20 заездов по возрастам. Самым младшим из них всего по три года, уточнил Щербанев.
"Валентин Денисович, учитывая свой почтенный возраст, проехал один км, в числе победителей соревнований награжден медалью и грамотой. Он рассказал юным участникам веломарафона, что любит заниматься гантельной гимнастикой, делает ежедневные пешие прогулки и любит кататься на велосипеде", — рассказал Щербанев.
Уроженец Майкопа Валентин Жуков был призван на войну в сентябре 1941 года и прошел ее авиационным механиком 765-го штурмового авиаполка 216-й смешанной авиадивизии Северо-Кавказского фронта. Был участником обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина. Награжден орденами "Отечественной войны второй степени", "Красная Звезда", медалями "За оборону Кавказа", "За боевые заслуги".
На фронт в годы войны из Адыгеи призвали 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.
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Общество , Республика Адыгея
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