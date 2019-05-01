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Путин разрешил отвязать детские пособия от прописки 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении выплат за рождение или усыновление первого или второго ребенка по месту фактического проживания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно действующему законодательству, заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином только по месту жительства. Статья 20 Гражданского кодекса РФ признает местом жительства место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Как сообщалось в пояснительной записке к проекту закона, закон устанавливает, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином также по месту пребывания или фактического проживания в РФ, и что получатели выплаты обязаны извещать об изменении места пребывания или фактического проживания соответствующие органы исполнительной̆ власти региона страны.
Уточняется, что при получении выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка граждане должны извещать региональные органы соцзащиты или территориальные органы ПФР. Информация о назначении ежемесячной выплаты будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятый закон "поможет семьям с детьми получать положенные им денежные выплаты".
"Это решение поможет тем, кто переехал жить в другой город. Сегодня необходимо приезжать по месту постоянной регистрации для подачи заявления. Это создает для людей большие трудности. Зачастую граждане не получают тех средств, которые им положены", — говорил Володин.
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Комментарии1
Общество , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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