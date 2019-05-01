Московская клиника предложила избавить от «синдрома гея»

Информация опубликована на сайте проктологического центра «Атлантик». В описании услуги говорится, что «клиника предлагает квалифицированную проктологическую помощь мужчинам-гомосексуалистам».

«Вы можете пройти полную диагностику кишечника на современном оборудовании, а также пройти курс лечения у проктолога. Мы используем ряд миниинвазивных технологий, которые сочетают в себе всю эффективность и безопасность», — говорится в тексте.

Клиника расположена на Ленинском проспекте. «ФедералПресс» удалось выяснить, что в Сети зарегистрирован еще один электронный адрес московского центра проктологии «Атлантик» с такими же реквизитами, однако никакого лечения «синдрома гея» в перечне услуг нет.