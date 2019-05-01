Московская клиника предложила избавить от «синдрома гея» 

Информация опубликована на сайте проктологического центра «Атлантик». В описании услуги говорится, что «клиника предлагает квалифицированную проктологическую помощь мужчинам-гомосексуалистам».
«Вы можете пройти полную диагностику кишечника на современном оборудовании, а также пройти курс лечения у проктолога. Мы используем ряд миниинвазивных технологий, которые сочетают в себе всю эффективность и безопасность», — говорится в тексте.
Клиника расположена на Ленинском проспекте. «ФедералПресс» удалось выяснить, что в Сети зарегистрирован еще один электронный адрес московского центра проктологии «Атлантик» с такими же реквизитами, однако никакого лечения «синдрома гея» в перечне услуг нет.
Напомним, бороться с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации неоднократно призывал скандально известный депутат Госдумы Виталий Милонов. Заговорил о геях и одиозный Никита Джигурда, призвавший знаменитостей честно признаться в своей сексуальной ориентации.