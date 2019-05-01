Полиция проверит инцидент с ребёнком, которого заведующая детсада заставила целовать землю

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю, полиция разбирается в инциденте.

«На основании размещённой в интернете информации об инциденте в одном из детских садов города Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

На видео, которое опубликовал telegram-канал Baza запечатлён момент, когда женщина называет ребёнка «тварью» и «подонком», а затем заставляет того целовать землю. В подписи к посту утверждается, что таким образом педагог отомстила ребёнку за хулиганство.