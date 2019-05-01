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Нашедшего просрочку в российском морге депутата лишили полномочий 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Антон Пантин / ВКонтакте
Депутата думы Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Антона Пантина, который рассказал о хранившемся в местной больнице просроченном детском питании на полтора миллиона рублей, лишили мандата «в связи с утратой доверия». Об этом в Facebook сообщил начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Алексей Шибанов.
Сотрудников больницы наказали за хранение просроченного детского питания в морге
Он указал, что претензии к Пантину якобы связаны с нарушениями при подаче декларации об имуществе и доходах за 2017 год. Каких именно, Шибанов не уточнил.
За день до этого Пантин написал на своей странице во «ВКонтакте», что его собираются лишить статуса, потому что многие депутаты обижены на него.
«Они были объектом разоблачительных статей и расследований, и с удовольствием проголосуют за мое отстранение. Цель — устранение единственного жесткого критика власти», — отметил он.
Антон Пантин дважды, в марте и апреле, обнаруживал в Югорской городской больнице и в прилегающем к ней морге коробки с просроченными детскими смесями на 1,5 миллиона и 12 миллионов рублей. В феврале он рассказывал об отсутствии продуктов в магазинах поселка Приполярный. До этого он публиковал кадры с горами мусора на улицах Югорска.
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Общество , Ханты-Мансийский автономный округ , Югорск
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