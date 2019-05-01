Российский депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии , член фракции «Единой России» похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в Малгобекском районе региона. Похищенной оказалась бывший главврач Малгобекской центральной районной больницы.

Сообщается, что ситуацию урегулировали старейшины республики. Было принято решение сыграть свадьбу, мероприятие назначено на 2 мая.

Депутата обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в пользу малоимущих в центральной мечети. Его сообщники должны будут заплатить по 100 тысяч рублей, в противном случае их ждет отлучение от тейпа.