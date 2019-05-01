В России обнаружили пиво по четыре рубля за 100 граммов

Один из магазинов города Североморска Мурманской области выставил на продажу пиво по цене четыре рубля за 100 граммов. Фотография бутылок и ценника к ним опубликована в группе «Подслушано в Мурманске №1» во «ВКонтакте».

Кроме стоимости на ценнике указано наименование продукта — пиво, его марка и объем. При этом товар продается со скидкой — ранее 100 граммов пива можно было купить за пять рублей 40 копеек.

В январе сообщалось о появившихся на прилавках российских магазинов упаковках яиц из девяти, а не десяти штук. Производитель назвал это маркетинговым ходом. Однако многие специалисты считают, что таким образом производитель хотел скрыть подорожание. Кроме яиц при сохранении прежней цены были замечены также уменьшенные упаковки сливочного масла, молока, сыра и других продуктов.

Позже стало известно о планах российских застройщиков сокращать площади квартир в жилых домах при сохранении или повышении их стоимости. По подсчетам аналитиков, с 2016 года средняя площадь новых квартир, например, в Санкт-Петербурге сократилась почти на восемь квадратных метров — с 51 до 43 «квадратов». В то же время средний уровень цен на первичном рынке жилья все равно увеличился.