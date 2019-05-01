Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС призвали не забывать про безопасность при жарке шашлыков на природе 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жарить шашлыки на природе можно, но при этом важно не забывать про основные правила безопасности, заявил РИА Новости главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору — директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Жарить шашлыки можно, но соблюдая меры противопожарной безопасности", — сказал он.
Главный пожарный инспектор назвал некоторые требования, которые необходимо соблюсти при этом: территория должна быть очищена от сухой травы, погода должна быть безветренной. Он отметил, что запрет на разведение огня может быть установлен в связи с особым противопожарным режимом в регионе, это нужно тоже учитывать.
Еникеев отметил, что главная опасность исходит от костров.
"Если бы человек просто жарил шашлык, а он же пожарил, потом дровишек подбросил и ушёл ловить рыбу. Когда шашлык готовят в мангале — риск практически исключен, если мангал безопасный и очищенный", — отметил госинспектор.
Основными виновниками пожаров Еникеев назвал городских жителей, которые не умеют беречь лес, а также пенсионеров, "жгущих мусор" на своих приусадебных участках.
Последние новости
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Пушков ответил на слова Порошенко о "святом украинском гражданстве"
Комментарии
Общество , МЧС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев2
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской5
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского15
«Уберите руки от Алсу»28
На демонстрации в Крыму подняли флаги США59
Видео
На демонстрации в Крыму подняли флаги США
Общество США
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Политика Общество
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской
В мире Украина
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского
Политика
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
Происшествия
Остался за бортом: в аэропорту Киева забыли Крым
В мире Статьи
Захарова опровергла фейк США о «бегстве» Мадуро
Политика
«Голоса» мало? Алсу едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
Жена Зеленского купила элитное жилье в Крыму у олигарха
В мире Украина
Пуски «Урана» попали на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение