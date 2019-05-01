Жарить шашлыки на природе можно, но при этом важно не забывать про основные правила безопасности, заявил РИА Новости главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору — директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Жарить шашлыки можно, но соблюдая меры противопожарной безопасности", — сказал он.
Главный пожарный инспектор назвал некоторые требования, которые необходимо соблюсти при этом: территория должна быть очищена от сухой травы, погода должна быть безветренной. Он отметил, что запрет на разведение огня может быть установлен в связи с особым противопожарным режимом в регионе, это нужно тоже учитывать.
Еникеев отметил, что главная опасность исходит от костров.
"Если бы человек просто жарил шашлык, а он же пожарил, потом дровишек подбросил и ушёл ловить рыбу. Когда шашлык готовят в мангале — риск практически исключен, если мангал безопасный и очищенный", — отметил госинспектор.
Основными виновниками пожаров Еникеев назвал городских жителей, которые не умеют беречь лес, а также пенсионеров, "жгущих мусор" на своих приусадебных участках.