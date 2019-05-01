В МЧС призвали не забывать про безопасность при жарке шашлыков на природе

Жарить шашлыки на природе можно, но при этом важно не забывать про основные правила безопасности, заявил РИА Новости главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору — директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Жарить шашлыки можно, но соблюдая меры противопожарной безопасности", — сказал он.

Главный пожарный инспектор назвал некоторые требования, которые необходимо соблюсти при этом: территория должна быть очищена от сухой травы, погода должна быть безветренной. Он отметил, что запрет на разведение огня может быть установлен в связи с особым противопожарным режимом в регионе, это нужно тоже учитывать.

Еникеев отметил, что главная опасность исходит от костров.

"Если бы человек просто жарил шашлык, а он же пожарил, потом дровишек подбросил и ушёл ловить рыбу. Когда шашлык готовят в мангале — риск практически исключен, если мангал безопасный и очищенный", — отметил госинспектор.

Основными виновниками пожаров Еникеев назвал городских жителей, которые не умеют беречь лес, а также пенсионеров, "жгущих мусор" на своих приусадебных участках.