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Музыкальный фестиваль под руководством Башмета открывается в Ярославле 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В среду, 1 мая, открывается Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под руководством Юрия Башмета, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства.
Запланирована премьера сочинения Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Александра Блока.
Фестиваль будет проходить до 9 мая. В качестве одного из чтеца выступит Михаил Ефремов. Также приедут Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Кроме того, Евгений Миронов примет участие в проекте «Ван Гог. Письма к брату».
Ранее «Дни.ру» сообщали, что музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» пройдёт 22—23 июня в Коломенском.
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