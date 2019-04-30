ФАС добилась снижения цен на ряд препаратов для лечения редких заболеваний

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) по поручению правительства провела переговоры с фармацевтическими компаниями о снижении за счет бюджетных средств цен на ряд лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с орфанными заболеваниями. Об этом говорится в проекте доклада ФАС о состоянии конкуренции в РФ за 2018 год.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известно около 7 тыс. разновидностей таких болезней.

"По результатам переговоров производителями на 3-30% снижены предельные отпускные цены на четыре орфанных лекарственных препарата, что в рублях составило от 1600 до 5000 за потребительскую упаковку. Кроме того, на один орфанный лекарственный препарат снижено ценовое предложение для участия в централизованных закупках на 26000 рублей за потребительскую упаковку", — говорится в докладе.