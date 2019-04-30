Журналисты в Крыму съели торт в виде головы Трампа

Сотрудники гостелерадиокомпании «Крым» оригинально отметили 60-летие медиа. Во время банкета в редакции был разрезан и съеден торт в виде головы главы Белого дома Дональда Трампа

При этом на самом кулинарном изделии красовалась надпись «Спасибо за санкции».

Нам пять лет мешают жить. Нам пять лет мешают работать. Нам закрывают въезд многие страны. Поэтому мы решили ответить. Сегодня крымская «кремлёвская пропаганда» официально съест Трампа и все санкции, — сказал перед разрезанием торта журналист Олег Крючков, слова которого приводит сайт «Крыминформ».

Телерадиокомпания «Крым» была создана в 1959 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году компания была перерегистрирована в соответствии с российским законодательством.

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