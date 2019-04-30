Комплекс Института сценических искусств в Петербурге намерены реконструировать к 2022 году

Главный корпус старейшего театрального вуза страны — Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) — планируют полностью отреставрировать и реконструировать с приспособлением для современного использования к 2022 году. Об этом сообщил во вторник журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС руководитель научных программ вуза Александр Чепуров.

"Эти стены намоленные, здесь живут духи великих актеров, XX века, в частности, здесь существуют легенды русского театра, которые и в мемуарах, и в воспоминаниях. И есть такая особенность — эти стены учат. Предполагается, что реставрация будет завершена в 2022 году", — сказал он.

Как рассказала на пресс-конференции ректор РГИСИ Наталья Пахомова , институт, который в этом году отмечает свое 240-летие, планирует масштабную программу комплексной реставрации основного корпуса на Моховой улице, 34. Она отметила, что последний значительный ремонт в здании, построенном в 1902-1904 годах, проводился в начале 1960-х годов.

"Это здание легендарное — особняк Надежды Безобразовой, который с 1928 года связан с историей нашего института, то есть стал нашим домом. Особняк в стиле модерн, очень красивый, но, к сожалению, за время существования в нем института он немного потерял свой блеск", — пояснила она.

Чепуров подчеркнул, что основная задача, которая стоит перед авторами проекта реставрации, — "сохранить, с одной стороны, духов этого здания, а с другой стороны, сделать его современным, технически оснащенным пространством". По его словам, после завершения проектирования и с началом работ по реконструкции вузу придется временно выехать из помещений на Моховой в резервное здание.

Клон для реставрации

Специально для реставрации особняка — памятника культурного наследия регионального значения — с приспособлением под современное использование проектировщики завершили создание клона здания и расчетной модели, включающих историко-архивные данные об объекте, о его техническом состоянии и проводимых за все годы ремонтных работах.

Как пояснил на пресс-конференции замдиректора по реставрации Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Виталий Семенской, создание клона предполагало построение пространственной модели здания, выполненной на основании данных наземного лазерного сканирования и других методик.

"Данный клон позволяет прогнозировать все возможные воздействия от производства реставрационных работ на объект культурного наследия, а также существенно сократить сроки проектирования, получить наглядную визуализацию результатов работ, а также возможность полноценного контроля за качеством и объемом производимых работ", — сказал он, добавив, что использование такой модели также позволяет экономить средства на проектно-реставрационные работы за счет более точного и качественного определения их объемов.

Как рассказала журналистам и.о. директора Государственного Республиканского центра экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры "Росгосэкспертиза" Наталья Волынская , такие технологии часто используются в коммерческих проектах, но "выполняющаяся за средства федерального бюджета — это первая [в Петербурге] история". Она уточнила, что финансирование для проектирования было выделено в июне 2018 года в рамках федеральной целевой программы "Культура России".

По данным пресс-службы РГИСИ, информация, полученная в результате комплексного исследования объекта, будет использована в качестве основы для проекта реконструкции, который будет учитывать потребности вуза для обеспечения учебного процесса. В их числе — создание сцен-трансформеров в аудиториях-мастерских, а также концертного зала и атриума для проведения конференций и форумов и другое.