Минздрав предложил запретить призывы к ВИЧ-отрицанию

Минздрав России предложил запретить распространение информации, в которой есть публичные призывы к отказу от профилактики или лечения ВИЧ-инфекции. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Положениями законопроекта предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ…в части установления запрета распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции и препятствующей формированию у населения навыков ответственного отношения к своему здоровью, безопасного в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Министерство подчеркивает, что проблема отрицания существования ВИЧ-инфекции сейчас приобретает широкие масштабы и на фоне ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в России носит общественно-опасный характер. По словам Минздрава, нужно учитывать, что указанная информация вводит граждан в заблуждение относительно распространения и самого факта существования ВИЧ.

«По данным мониторинга, проведенного Министерством здравоохранения Российской Федерации, в большинстве субъектов Российской Федерации зарегистрированы случаи отказа от медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции и (или) лечения ВИЧ-инфекции (СПИДа), а также случаи отказа от обследования и (или) лечения детей, у одного или обоих родителей которых подтвержден диагноз ВИЧ-инфекция (информация представлена по данным 87% СПИД-центров) по причине ВИЧ-диссидентства», — указывается в пояснительной записке.

Минздрав отмечает, что проект закона позволит оперативно ограничивать доступ к информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции.