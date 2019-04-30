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Умерла Наталия Красноярская 

Рамблер + ещё 8 38 минут назад
Фото: кадр фильм
Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Государственного академического Большого театра Наталия Красноярская скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«Руководство и коллектив Большого театра России с глубоким прискорбием сообщают, что 30 апреля 2019 года скоропостижно скончалась заслуженная артистка России, с 1976 года режиссер мимического ансамбля Большого театра России Красноярская Наталия Петровна, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении Большого театра.
Наталия Красноярская была ученицей Бориса Покровского, в Большом театре она работала с 1976 года.
В 1980 году Красноярскую пригласили на вновь введенную должность режиссера в коллективе мимического ансамбля Большого театра.
Наталья Красноярская также сыграла множество ролей в Большом театре, в театре «Сфера», в 1983 году исполнила главную роль в фильме «На вес золота» режиссера Евгения Шерстобитова.
Красноярская поставила ряд новогодних представлений в Большом театре, в 2001/2002 гг. преподавала актерское мастерство на вокальном отделении Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В 2004 году поставила оперетту «Принцесса цирка» Имре Кальмана в Астраханском государственном музыкальном театре.
Дочь Натальи Красноярской — актриса Мария Порошина.
Комментарии5
Общество , Борис Покровский , Наталья Красноярская , Имре Кальман , Мария Порошина , Наталия Красноярская , Евгений Шерстобитов
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