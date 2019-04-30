Умерла Наталия Красноярская

Заслуженная артистка России , режиссер мимического ансамбля Государственного академического Большого театра Наталия Красноярская скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Руководство и коллектив Большого театра России с глубоким прискорбием сообщают, что 30 апреля 2019 года скоропостижно скончалась заслуженная артистка России, с 1976 года режиссер мимического ансамбля Большого театра России Красноярская Наталия Петровна, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении Большого театра.

Наталия Красноярская была ученицей Бориса Покровского , в Большом театре она работала с 1976 года.

В 1980 году Красноярскую пригласили на вновь введенную должность режиссера в коллективе мимического ансамбля Большого театра.

Наталья Красноярская также сыграла множество ролей в Большом театре, в театре «Сфера», в 1983 году исполнила главную роль в фильме «На вес золота» режиссера Евгения Шерстобитова