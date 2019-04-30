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Умер народный артист России Дагун Омаев 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный чеченский артист театра и кино, почетный гражданин Чечни, заслуженный артист РСФСР и народный артист России Дагун Омаев умер во вторник после продолжительной болезни, говорится в сообщении пресс-службы Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова.
"На 77-м году жизни скончался после продолжительной болезни заслуженный артист РСФСР, почетный гражданин Чечни, кавалер Ордена Кадырова Дагун Ибрагимович Омаев. Беззаветно преданный своему делу, отдавший служению театру 58 лет, снявшийся в десятках фильмов, Дагун Омаев оставил яркий след в истории Чеченского драматического театра им. Ханпаши Нурадилова, в отечественном кино. Его кончина является невосполнимой утратой для культуры Чеченской Республики и России", — говорится в сообщении.
Дагун Омаев — известный чеченский артист театра и кино, актер Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Абхазии, народный артист Чечено-Ингушской АССР, народный артист Российской Федерации. В 1969 году сыграл первую роль в кино в фильме "Костры на башнях". В дальнейшем сыграл в кино ещё более сорока ролей, из них 35 — главных.
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Общество , Дагун Омаев , Чеченская Республика
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