Умер народный артист России Дагун Омаев

Известный чеченский артист театра и кино, почетный гражданин Чечни , заслуженный артист РСФСР и народный артист России Дагун Омаев умер во вторник после продолжительной болезни, говорится в сообщении пресс-службы Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова.

"На 77-м году жизни скончался после продолжительной болезни заслуженный артист РСФСР, почетный гражданин Чечни, кавалер Ордена Кадырова Дагун Ибрагимович Омаев. Беззаветно преданный своему делу, отдавший служению театру 58 лет, снявшийся в десятках фильмов, Дагун Омаев оставил яркий след в истории Чеченского драматического театра им. Ханпаши Нурадилова, в отечественном кино. Его кончина является невосполнимой утратой для культуры Чеченской Республики и России", — говорится в сообщении.

Дагун Омаев — известный чеченский артист театра и кино, актер Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Абхазии, народный артист Чечено-Ингушской АССР, народный артист Российской Федерации. В 1969 году сыграл первую роль в кино в фильме "Костры на башнях". В дальнейшем сыграл в кино ещё более сорока ролей, из них 35 — главных.