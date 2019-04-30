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Кононенко охарактеризовал творчество «Сталингулага» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналист Максим Кононенко прокомментировал деятельность популярных российских телеграм-каналов «Сталингулаг», Mr. Freeman и других.
«Может я, конечно, старый уже. Но совершенно не могу понять феномена этих вот Кермлинов, Фрименов и Сталингулагов. Многословная, пафосная, унылая, неталантливая … (аналог слова ерунда — Прим. ВЗГЛЯД)», — написал Кононенко в своем телеграм-канале.
По его мнению, следить за их творчеством скучнее, чем смотреть детские ролики на YouTube про разворачивание киндер-сюрпризов.
«И то интереснее — хотя бы не знаешь, что будет в следующем [сюрпризе]. А каждое следующее слово этих вот народных философов известно заранее», — заключил публицист.
Напомним, «Сталингулаг» сообщал, что у родственников предполагаемого автора канала проводятся обыски.
Мать предполагаемого автора Александра Горбунова сообщила «Дождю», что силовики приходили с обысками по делу об анонимных звонках о «минировании» аэропорта.
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Комментарии
Общество , Максим Кононенко , Александр Горбунов
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