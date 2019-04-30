Кононенко охарактеризовал творчество «Сталингулага»

Журналист Максим Кононенко прокомментировал деятельность популярных российских телеграм-каналов «Сталингулаг», Mr. Freeman и других.

«Может я, конечно, старый уже. Но совершенно не могу понять феномена этих вот Кермлинов, Фрименов и Сталингулагов. Многословная, пафосная, унылая, неталантливая … (аналог слова ерунда — Прим. ВЗГЛЯД)», — написал Кононенко в своем телеграм-канале.

По его мнению, следить за их творчеством скучнее, чем смотреть детские ролики на YouTube про разворачивание киндер-сюрпризов.

«И то интереснее — хотя бы не знаешь, что будет в следующем [сюрпризе]. А каждое следующее слово этих вот народных философов известно заранее», — заключил публицист.

Напомним, «Сталингулаг» сообщал, что у родственников предполагаемого автора канала проводятся обыски.