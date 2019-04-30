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Россияне назвали самые запоминающиеся события месяца 

Москва24 4 часа назад
Фото: ТАСС
Россияне назвали президентские выборы на Украине (28%) самым запоминающимся событиями последних четырех недель. К такому выводу пришли социологи "Левада-центра" по результатам проведенного опроса, передает "Интерфакс".
Согласно исследованию, на втором в рейтинге событий месяца — пожар в Соборе Парижской Богоматери. Возгорание в Нотр-Даме запомнилось 21% опрошенных. Также россиянам больше всего запомнились пожары в Забайкальском крае и в Хабаровской области.
Опрос был проведен в период с 28 по 23 апреля среди 1,6 тысячи граждан страны старше 18 лет. В исследовании приняли участие жители 137 населенных пунктов 50 регионов РФ.
Ранее социологи заявили, что большинство россиян (86%) чувствуют себя счастливыми людьми.
По данным исследования ВЦИОМ, счастливыми россиян по-прежнему делает семья, при этом значимость данного фактора увеличивается. Для других залогом счастья являются здоровье и жизнь, дети, хорошая работа, хорошее материальное состояние, общая удовлетворенность жизнью, наличие жилищных условий и благополучие в личной жизни, чувство стабильности и спокойствия.
Первую строчку в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, занимают материальные трудности.
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Общество , Левада-центр , Интерфакс
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