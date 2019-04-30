Более 30 тыс. человек зарегистрировались на конкурс «Цифровой прорыв»

Более 30 тыс. программистов и дизайнеров прошли регистрацию для участия в конкурсе "Цифровой прорыв" . Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

"С момента старта сбора заявок прошло менее месяца, а на конкурс уже зарегистрировалось более 30 тыс. человек со всех регионов страны. Мы призываем всех талантливых и активных IT-специалистов к участию во всероссийском конкурсе "Цифровой прорыв", — приводит пресс-служба слова руководителя проекта Олега Мансурова.

По его словам, заявки будут приниматься до 12 мая. "Мы ожидаем, что в последние дни регистрации количество заявок на конкурс существенно увеличится", — подчеркнул Мансуров.

Как уточнили организаторы, участники, подавшие заявки, пройдут онлайн-тестирование 16-19 мая. После этого с 8 по 28 июня состоятся региональные этапы. Они будут организованы в формате хакатонов — соревнований, на которых IT-специалисты, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов. Финал намечен на 28 июля.

Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия — страна возможностей", стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж" — образовательном центре организации.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.