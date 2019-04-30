Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы

«Газпром» пригрозил Дании судом за «Северный поток-2»

«Газпром» занялся подготовкой к суду с властями Дании, которые, по мнению компании, неправомерно затягивают процесс выдачи разрешения на прокладку «Северного потока-2». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

Nord Stream 2 уже подала апелляцию на требования датского регулятора. Исключительная экономическая зона, где собираются проложить трубы, в отличие от территориальных вод не находится под суверенитетом государства. Поэтому Дания не может затягивать выдачу разрешения, считают в Nord Stream 2.

Utair заявила о риске прекращения полетов

В авиакомпании Utair заявили об убытках и долгах и усомнились в способности продолжать свою деятельность непрерывно. Об этом говорится в отчете независимых аудиторов, опубликованном на сайте перевозчика.

По итогам 2018 года чистый убыток перевозчика составил почти 22 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства Utair превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей, а чистые активы находятся в минусе на 30,6 миллиарда рублей. В отчет говорится, что основной причиной формирования отрицательных чистых активов стали убытки, полученные из-за «макроэкономических потрясений» в 2014-2015 годах.

Ученые назвали сроки наступления глобальной катастрофы

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене разработали модель повышения уровня океана из-за таяния ледников в ходе глобального потепления. Об этом сообщает Science.

По мнению ученых, рост уровня океана будет компенсироваться несколькими факторами, в том числе подъемом суши из-за сокращения массы давящих на нее ледников. Например, к 2250 году влияние ледника Туэйтса на повышение уровня океана сократится, так как земная поверхность начнет двигаться вверх благодаря снятию ледниковой нагрузки. В 2350 году уровень моря окажется на 29 процентов ниже, чем ожидалось в предыдущих прогнозах. В итоге сроки приближения глобальной катастрофы замедлятся.

На Западе зафиксировали падение военных расходов России

По итогам 2018 года Россия покинула пятерку стран-лидеров по расходам на оборону, заняв шестое место. Как сообщается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), расходы РФ на оборону составили 61,4 миллиарда долларов, по тратам Россию обогнали США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Финальные «Мстители» стали рекордсменом по рекордам

Новая картина американской компании Marvel «Мстители: Финал» за неделю проката собрала 1,2 миллиарда долларов и побила множество разных рекордов. Об этом сообщает Variety.