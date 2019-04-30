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Добралась на руках: россиянка с переломом 6 километров ползла до дома 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
Жительница омской деревни Радищево Нина Завьялова сломала ногу на размытой безлюдной дороге и проползла шесть километров, чтобы попасть домой. Об этом сообщается в группе «Гражданский патруль | Омск и Омская область» в соцсети «ВКонтакте».
56-летняя женщина пострадала, возвращаясь домой из соседнего Новотроицка. Когда она обходила промоину, участок дороги обрушился под ее ногой.
«Домой добралась только к утру, ползком, на руках», — рассказала она.
По словам женщины, у нее сломана лодыжка и воспалены руки.
В сообщении «Гражданского патруля» отмечается, что паводок в Нижнеомском районе разрушил дорогу между Новотроицком и Радищевым. Уже две недели местным жителям приходится преодолевать участок дороги пешком.
«Гражданский патруль» обратился в региональную прокуратуру. В организации пообещали потребовать возбуждения уголовного дела о халатности.
По данным ngs55.ru, позже пострадавшую женщину госпитализировали, наложили гипс, но она не захотела оставаться в больнице и вернулась домой, чтобы ухаживать за своим хозяйством и скотиной. Агентство «Омск-информ» сообщает, что пенсионерку отвезли домой на скорой.
Newsomsk.ru отмечает, что из-за паводка в Нижнеомском районе до сих пор ограничено транспортное сообщение (за исключением техники с высокой проходимостью).
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Общество , Генпрокуратура РФ , Новотроицк
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