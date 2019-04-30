Добралась на руках: россиянка с переломом 6 километров ползла до дома

Жительница омской деревни Радищево Нина Завьялова сломала ногу на размытой безлюдной дороге и проползла шесть километров, чтобы попасть домой. Об этом сообщается в группе «Гражданский патруль | Омск и Омская область» в соцсети «ВКонтакте».

56-летняя женщина пострадала, возвращаясь домой из соседнего Новотроицка . Когда она обходила промоину, участок дороги обрушился под ее ногой.

«Домой добралась только к утру, ползком, на руках», — рассказала она.

По словам женщины, у нее сломана лодыжка и воспалены руки.

В сообщении «Гражданского патруля» отмечается, что паводок в Нижнеомском районе разрушил дорогу между Новотроицком и Радищевым. Уже две недели местным жителям приходится преодолевать участок дороги пешком.

«Гражданский патруль» обратился в региональную прокуратуру . В организации пообещали потребовать возбуждения уголовного дела о халатности.

По данным ngs55.ru, позже пострадавшую женщину госпитализировали, наложили гипс, но она не захотела оставаться в больнице и вернулась домой, чтобы ухаживать за своим хозяйством и скотиной. Агентство «Омск-информ» сообщает , что пенсионерку отвезли домой на скорой.