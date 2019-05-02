Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росгвардия посоветовала в майские праздники не размещать информацию об отдыхе в соцсетях 

ТАСС + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Росгвардия рекомендует россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе в период майских праздников, чтобы избежать краж из квартир и домов. Об этом заявил ТАСС старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.
Чтобы обезопасить жилище, подчеркнул он, лучше всего обратиться к профессиональным охранным организациям, среди которых ведомственная охрана Росгвардии.
"Люди уезжают, и жилье остается без охраны, кроме того, без охраны остаются дома и квартиры, где хранится оружие. Это время внутренней миграции, когда имущество остается без присмотра. Рекомендуем обращаться к соседям, знакомым, друзьям, которые по вашей просьбе могут в ваше отсутствие заходить в ваше жилище, чтобы включить свет, телевизор, открыть шторы: это надо на случай, если за квартирой ведется наблюдение",
— сказал он, отметив, что особое внимание следует обращать на незнакомых людей в подъездах с большими сумками и мешками в руках.
"Также важно напомнить, что не стоит следовать моде и размещать информацию в социальных сетях о предстоящих поездках, о периоде своего отсутствия, о купленных авиа— и железнодорожных билетах, не рекомендуется также на своих фотографиях проставлять геолокацию",
— подчеркнул Белокопытов.
Он также напомнил, что по возвращении домой необходимо отключать установленные в квартире или в доме технические средства охраны, поскольку иначе на идущий от них сигнал выезжают наряды, отвлекаясь на ложные вызовы.
ТАСС: последние новости
Общественники из США и Британии приняли участие в первомайской демонстрации в Симферополе 95-летний ветеран стал участником веломарафона в честь Дня Победы в Адыгее Умерла режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская
Комментарии2
Общество , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе74
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»51
Должникам запретили выезд из страны в день оплаты1
Грузия решилась на антиамериканский шаг113
«Турция доконала»: Малышева борется с ожирением34
Видео
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе
Украина В мире
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
В мире Украина
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая
Политика В мире
В команде Зеленского рассказали о данном им обещании
В мире Украина
Как националисты подожгли Дом профсоюзов
В мире Статьи
С кем живет дочь Началовой после смерти матери
Шоу-бизнес
На «Евровидении» ввели новое правило
Шоу-бизнес
Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому
В мире Украина
Футболки Тимати возмутили россиян
Шоу-бизнес
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение