«Невероятное стало реальностью»: в Красноярске оживили «ледяного человека»

Красноярские медики оживили «ледяного человека» 24 ударами током. Об этом сообщается на сайте Краевой клинической больницы.

Утром 22 апреля охранник одного из промышленных предприятий в Красноярске обнаружил мужчину без сознания и вызвал скорую. Он был доставлен в приемное отделение ККБ в состоянии сильного переохлаждения.

«Пациент был ледяной на ощупь, на лице не таяли снежинки, периферический пульс не прощупывался», — рассказал реаниматолог Дмитрий Мицуков.

По словам медицинской сестры Ирины Рымши, «невозможно было представить, что человек выживет».

Мужчина был переведен на искусственную вентиляцию легких, его отогревали мобильной тепловой пушкой. Некоторое время спустя температура его тела повысилась и произошла фибрилляция желудочков сердца — сбой сердечного ритма, от которого пациенты часто и очень быстро умирают.

В этот момент были начаты реанимационные мероприятия — непрямой массаж сердца и дефибрилляция (удары током напряжением в пять тысяч вольт). Был приглашен второй реаниматолог — Дмитрий Кривков.

Через 15 минут реанимационных мероприятий ритм сердца мужчины восстанавливался лишь на несколько секунд после удара током.

Врачи не обязаны проводить реанимационные мероприятия дольше 30 минут, однако Мицуков, Рымша и Кривков делали это в течение двух часов. По словам Мицукова, они «не могли отступить», в том числе потому, что анализы пациента «давали надежду».

После 24 удара током сердце пациента стало восстанавливаться на большие промежутки времени, в какой-то момент — до пяти минут. Тогда сердце нарастило темп — от 40 ударов в минуту до 70, — пациент порозовел и потеплел.

«Невероятное стало реальностью», — отметил Кривков.

Мужчина не реагировал на внешние раздражители и не совершал никаких активных движений на выходе из реанимационных мероприятий.

Однако уже сутки спустя пациент начал дышать самостоятельно, заговорил и даже начал читать врачам стихи — о щенке, который взглянул на первый снег «и ничего понять не мог». 29 апреля состояние больного уже было удовлетворительным.

По словам мужчины, он строитель, помнит, как выпил накануне инцидента, но не помнит, как заснул на земле.