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В Петербурге могут выделить 500 млн рублей на реконструкцию Зелёного моста 

RT на русском + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге готовы выделить почти 500 млн рублей на реконструкцию Зелёного моста, сообщает Newinform со ссылкой на сайт госзакупок.
После торгов сумма контракта может быть уменьшена. Подрядчика определят после проведения соответствующего конкурса.
Мост через Мойку построен в начале XIX века. В настоящее время его техническое состояние оценивается как неудовлетворительное.
Работы по капитальному ремонту победителю конкурса предстоит закончить до 20 мая 2020 года, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что Банковский мост в Петербурге планируют открыть ко Дню города.
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